Боротьба з COVID-19: центри екстреної меддопомоги отримали понад 86 мільйонів

Національна служба здоров'я України перерахувала шістнадцятьом центрам екстреної допомоги понад 86 мільйонів гривень в межах пакету щодо допомоги пацієнтам з COVID-19 та підвищення зарплат медпрацівникам.

Про це повідомляє НСЗУ у Telegram.

"12 травня НСЗУ перерахувала 86 191 553,04 грн шістнадцятьом центрам екстреної допомоги в межах пакету медичних послуг "Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова Кабміну, яка дозволила починати укладати договори та робити виплати, набула чинності 5 травня.

"Тож від початку прийому пропозицій до першої оплати пройшло чотири робочих дні. За цей час понад 280 закладів охорони здоров’я подали близько 350 пропозицій. Станом на 12 травня 61 заклад вже очікує на проєкт договору. А 18 - має підписаний контракт, 16 з яких сьогодні вже отримали перші виплати", - пояснюють в НСЗУ.

Там також зауважують, що завдяки оплаті через єдиного закупівельника медичних послуг лікарні оперативно і без посередників отримують кошти для лікування пацієнтів, а також для підвищення заробітних плат своїм співробітникам.