Степанов - про медреформу: Лікарні не закриватимуть, зарплату медикам треба підвищити

Реформування медичної сфери триватиме, однак лікарень не закриватимуть, а фінансування первинної ланки планується на рівні, не нижчому, ніж у 2019 році.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ніхто не збирається зупиняти реформування медицини… Ми не можемо допустити закриття 332 лікарень, бо безліч лікарень надають високоспеціалізовану медичну допомогу», - зазначив Степанов

Він додав, що заклади первинної ланки мають отримати фінансування на рівні, не нижчому ніж у 2019 році. При цьому додатково мають бути пакети на фінансування лікування інфарктів, інсультів, а також екстреної медицини.

«Ми вважаємо, що необхідно підвищити зарплату нашим медичним працівникам. Ми це обговорювали з Президентом. Ми зараз робимо обрахунки для уряду, щоб усі працівники на другій і третій ланці медицини отримували підвищену зарплату до 50% від зарплати, яка є на сьогодні», - додав Степанов.

Міністр зауважив, що для цього треба внести зміни в бюджет, і це буде можливо зробити з 1 липня. За його словами, зарплату можуть підвищити близько 400 тисячам медичних працівників.

Раніше Степанов заявляв, що медична реформа, в нинішньому вигляді передбачає звільнення близько 50 тисяч працівників та закриття понад 300 лікарень.

Як відомо, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.