Медреформа буде продовжена з корективами, які вніс коронавірус – Шмигаль

Медична реформа в Україні буде продовжена і реалізована в повному обсязі з корективами, які внесло поширення коронавірусної хвороби.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як відомо, нещодавно Президент анонсував необхідність змін до існуючої моделі медичної реформи. Медична реформа має дати результат, який принесе покращення в роботі медичного персоналу і який принесе конкретно якісний результат для нас усіх – для мешканців України, які можуть стати пацієнтами нашої медичної системи", - сказав Шмигаль.

Він додав, що медична реформа буде продовжена і реалізована в повному обсязі "з корективами, які вніс сьогодні коронавірус в те, що ми бачимо, як працює медична система, які потреби медичної системи сьогодні є".

Шмигаль також наголосив, що в Україні не хочуть втрачати жодного лікаря, оскільки кожен лікар є важливим.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.