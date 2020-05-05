Медреформа в нинішньому вигляді передбачає закриття 300 лікарень - Степанов

Медична реформа, в тому вигляді в якому вона є зараз, передбачає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників та закриття більш як 300 лікарень.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Медреформа, яку ми отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників. Вона передбачає закриття 332 лікарень. Усе це через дефіцит фінансування. Якщо ситуацію залишити напризволяще, то поодинокі відеозвернення про звільнення лікарів та страйки медиків стануть щоденними масовими явищами. Ми не допустимо цієї несправедливості", - сказав Степанов.

Він зазначив, що дефіцит спостерігається у 984 лікарнях з 1747, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. За словами міністра, більша частина лікарень у 2020 році отримає фінансування менше, ніж це було в 2019 році.

"Якщо нічого не змінити, то мільйони українців будуть позбавлені доступу до нормального медичного забезпечення. Розпочнеться стрімке поширення таких хвороб, як туберкульоз", - наголосив Степанов.

Він додав, що команда МОЗ працює над тим, щоб невідкладно змінити ситуацію. Щоб не було масового звільнення медиків та закриття лікарень. Це не означає, що буде згортання реформи, зазначив міністр, а навпаки, її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені під час планування помилки.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.