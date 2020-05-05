Нацслужба здоров’я - проти повернення старої схеми фінансування лікарень

Про це очільниця НСЗУ Оксана Мовчан написала у Facebook.

"Курс на історичний бюджет обійдеться нам, платникам податків, в ті ж 72 млрд гривень, але залишить всіх спеціалізованих лікарів і їх пацієнтів в умовах дефакто вільних ринкових відносин, як це було до цього (тобто неформальних винагород від пацієнтів)", - підкреслила Мовчан.

Мовчан зазначила, що медична послуга – специфічний «товар», попит на який не чутливий до зміни ціни.

"Якщо ви потребуватимете послугу, ви сплатите, не торгуючись. При цьому непрозоре ціноутворення ставить пацієнта в невигідну позицію. Комусь назвали одну ціну за операцію, комусь іншу, при чому її результат списувався на «волю Божу». З «волею Божою» НСЗУ не сперечається, проте наполягає на збереженні взаємозв'язку між витраченим ресурсом (оплатою) і результатом (лікуванням)", - наголосила Мовчан.

Вона зазначила що над медичною реформою, зокрема над зміною системи фінансування медичних послуг, працювали економісти з Всесвітньої організації охорони здоров'я, Національного банку, «Великої четвірки», Світового банку, Гарвардської школи охорони здоров'я два роки.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачав, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ. Зокрема, очікувалося, що пацієнт може вибирати медзаклад, у якому хоче отримати допомогу, а НСЗУ платить цьому медзакладу за надані послуги.

Водночас 4 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.

Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань.

Глава МОЗ Максим Степанов 5 травня заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.