На медицину - 6% ВВП: комітет Ради закликає уряд збільшити фінансування на 2021 рік

Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування закликає Кабінет міністрів переглянути розмір фінансування медицини на наступний рік і закласти його на рівні 6% ВВП.

Про це сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Президент чітко акцентував увагу на тому, що нам потрібно не згортання реформи, а її вдосконалення, визнання та виправлення помилок", - наголосив Радуцький.

Він додав, що "перша помилка, яку ми негайно починаємо виправляти, це недостатнє фінансування системи охорони здоров’я".

«Комітет здоров’я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров’я наступного року вдвічі - до 6% ВВП. Процес формування бюджету 2021 року вже розпочався, і ми закликаємо уряд переглянути розмір фінансування медицини. Ми чудово розуміємо, як нелегко в умовах кризи знаходити додаткове фінансування, адже медицина сьогодні - це наш другий фронт», - наголосив Радуцький.

Він зазначив, що 6% ВВП на медицину наступного року повинно стати спільною метою і спільною перемогою всіх громадян.

«Що стосується цього року, то в умовах кризи в економіці та пандемії найбільш пріоритетним є питання збереження медичних кадрів та медичних установ. Тому ми вносимо зміни до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, що дозволить усім медичним закладам отримати фінансування на рівні не менше, ніж у 2019 році», - повідомив депутат.

При цьому, зауважив він, додатково за рахунок пакетів медичної гарантії будуть фінансуватися екстрена медична допомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів та інсультів.

Друге завдання, котре озвучив Радуцький в рамках удосконалення реформи, - підтримка медичних працівників.

«Міністр щойно зазначив, що уряд додатково знайде понад 11 млрд на зарплати медиків. Для багатьох категорій медичних працівників це підвищення на 40-50%. Ми, як законодавці, зробимо все можливе, щоб зміни до бюджету були максимально швидко затверджені і підвищення зарплат відбулося у заплановані урядом терміни», - наголосив Радуцький.

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І третє завдання, за його словами, - негайний початок процесу внесення змін до законодавства, які дозволять МОЗу розробити та затвердити національні протоколи лікування та стандарти якості.

«Саме на основі національних протоколів та стандартів будуть розраховуватися тарифи пакетів медичних послуг. А не так, як вони розраховувалися до цього часу. І вже з наступного року наші медичні заклади почнуть отримувати від держави за надані пацієнтам послуги рівно стільки, скільки ці послуги реально коштують на ринку, а не так, як сьогодні ми побачили, що вартість поліклінічних послуг розрахована у 49 грн. Вибачте, за 49 гривень уже не завжди купиш картоплю», - додав Радуцький.

Водночас він додав, що збільшуючи фінансування, необхідно підвищувати і рівень відповідальності перед пацієнтами.

"За статистикою лише 20% лікарських помилок спричинені лікарським фактором, а 80% стаються через недосконалість медичних технологій, брак медичного обладнання. Отже, від помилок важливо захистити не тільки пацієнта, а й лікаря. Розв'язати цю проблему допоможе система страхування відповідальності лікарів. У багатьох країнах світу страхування професійної відповідальності медичних працівників є обов'язковим. На думку комітету запровадження такої системи в Україні має стати частиною медичної реформи", - наголосив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету парламенту та головного санітарного лікаря невідкладно запропонувати шляхи вирішення проблемних питань і покращення медичної реформи.

Зеленський підкреслив, що наразі завдання – зберегти всі позитивні моменти і терміново виправити помилки медреформи.