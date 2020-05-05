МОЗ планує залишити лікарням фінансування на рівні 2019 року

Про це на брифінгу 5 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До 1 червня ми запровадимо такі принципи фінансування. МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, якими буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримають фінансування з державного бюджету не менше, ніж у 2019 році. Головним закупівельником залишається Національна служба здоров'я України, тобто все фінансування буде йти виключно через НСЗУ”, - сказав Степанов.

За його словами, з 1 червня за державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися такі пакети: первинна медична допомога, екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах та 4 пакети для лікування COVID-19.

“Фінансування по цих тарифах буде по-справжньому покривати ті витрати, які потрібні для лікування тої чи іншої хвороби”, - заявив Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше в пакет пріоритетних послуг в межах Програми медичних гарантій входили медична допомога при пологах, неонатальна допомога, обстеження для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачав, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ. Зокрема, очікувалося, що пацієнт може вибирати медзаклад, у якому хоче отримати допомогу, а НСЗУ платить цьому медзакладу за надані послуги.

Водночас 4 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді.

За його словами, створена ним робоча група провідних лікарів разом з новим керівництвом МОЗ проаналізувала медичну реформу і виявила в ній і плюси, і мінуси. "Зокрема, через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж минулого року. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби", - заявив глава держави.

Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань.