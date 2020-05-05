МОЗ планує залишити лікарням фінансування на рівні 2019 року

МОЗ планує залишити лікарням фінансування на рівні 2019 року

Укрінформ
Міністерство охорони здоров’я України планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.

Про це на брифінгу 5 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До 1 червня ми запровадимо такі принципи фінансування. МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, якими буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримають фінансування з державного бюджету не менше, ніж у 2019 році. Головним закупівельником залишається Національна служба здоров'я України, тобто все фінансування буде йти виключно через НСЗУ”, - сказав Степанов.

За його словами, з 1 червня за державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися такі пакети: первинна медична допомога, екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах та 4 пакети для лікування COVID-19.

“Фінансування по цих тарифах буде по-справжньому покривати ті витрати, які потрібні для лікування тої чи іншої хвороби”, - заявив Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше в пакет пріоритетних послуг в межах Програми медичних гарантій входили медична допомога при пологах, неонатальна допомога, обстеження для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачав, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ. Зокрема, очікувалося, що пацієнт може вибирати медзаклад, у якому хоче отримати допомогу, а НСЗУ платить цьому медзакладу за надані послуги.

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Водночас 4 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді.

За його словами, створена ним робоча група провідних лікарів разом з новим керівництвом МОЗ проаналізувала медичну реформу і виявила в ній і плюси, і мінуси. "Зокрема, через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж минулого року. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби", - заявив глава держави.

Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань.

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