Як зміниться медреформа: Степанов навів приклад із часів роботи на Одещині
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє пресслужба відомства.
«За два роки ми домоглися зменшення кількості випадків захворюваності на туберкульоз, зменшення смертності від цієї хвороби, а також того, що Одеська область вийшла на перші позиції за показником вилікуваних від туберкульозу людей. Це той приклад, як треба і як ми будемо реформувати медицину. Має бути розумний підхід з урахуванням інтересів як пацієнтів, так і медичних працівників», — сказав Степанов.
За словами міністра охорони здоров’я, загалом за період реформування було скорочено 1045 зайвих ліжок, які були в стаціонарі.
«Звичайно, що під ці ліжка були скорочені і медичні працівники, але всі вони були після того працевлаштовані. Когось було перенавчено, когось – переведено в інший заклад. Людей ніхто не викидав на вулицю», — підкреслив Степанов.
Очільник МОЗ додав, що за час його роботи в Одеській області були також хороші результати щодо процесів лікування від туберкульозу. «Кількість пацієнтів, які отримують лікування від туберкульозу амбулаторно, збільшилась з 35% до 56%, а середній термін перебування в стаціонарі зменшився майже вдвічі – з 98 до 58 діб», — додав Степанов.
Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.