Як зміниться медреформа: Степанов навів приклад із часів роботи на Одещині

МОЗ вноситиме корективи щодо реалізації медреформи — на основі “розумного підходу, з урахуванням інтересів як пацієнтів, так і медичних працівників”. Прикладом такого підходу є реформування протитуберкульозної служби в Одеській області протягом 2017-2019 років.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє пресслужба відомства.

«За два роки ми домоглися зменшення кількості випадків захворюваності на туберкульоз, зменшення смертності від цієї хвороби, а також того, що Одеська область вийшла на перші позиції за показником вилікуваних від туберкульозу людей. Це той приклад, як треба і як ми будемо реформувати медицину. Має бути розумний підхід з урахуванням інтересів як пацієнтів, так і медичних працівників», — сказав Степанов.

За словами міністра охорони здоров’я, загалом за період реформування було скорочено 1045 зайвих ліжок, які були в стаціонарі.

«Звичайно, що під ці ліжка були скорочені і медичні працівники, але всі вони були після того працевлаштовані. Когось було перенавчено, когось – переведено в інший заклад. Людей ніхто не викидав на вулицю», — підкреслив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що за час його роботи в Одеській області були також хороші результати щодо процесів лікування від туберкульозу. «Кількість пацієнтів, які отримують лікування від туберкульозу амбулаторно, збільшилась з 35% до 56%, а середній термін перебування в стаціонарі зменшився майже вдвічі – з 98 до 58 діб», — додав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.