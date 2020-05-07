Степанов каже, що зараз в Україну постачають ліки, які закупили у попередні роки

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що українці, хворі на орфанні та онкологічні захворювання, будуть забезпечені необхідними ліками в цьому році та наступному.

Про це він сказав під час брифінгу в четвер, 7 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я можу запевнити, що громадяни України, які хворі на орфанні захворювання, які хворі на ті чи інші онкологічні захворювання, і по інших формах, вони всі будуть забезпечені ліками як в цьому році, так і в наступному році», - сказав Степанов.

Він спростував інформацію, що в Україні начебто не закупили ліків для хворих на ВІЛ/СНІД, онкологічні та орфанні хвороби.

«Ні, це не так. Це не відповідає дійсності. У 2020 році в нас є ліки, які постачаються по коштах, які були переведені нашим міжнародним організаціям, які саме постачають лікарські засоби для орфанних захворювань і для онкопацієнтів», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи є правдою інформація від волонтерів, які повідомляють про відсутність держзакупівлі ліків для онкопацієнтів та пацієнтів із орфанними захворюваннями, а також хворих на ВІЛ/СНІД на цей рік.

За словами Степанова, наразі відбувається постачання ліків за кошти, які були переказані у 2018 і 2019 році.

«Забезпечення лікарськими засобами у 2020 році відбувається саме за рахунок тих коштів. Такі умови контракту були підписані тими людьми, які працювали в той період у Міністерстві охорони здоров’я», - повідомив міністр.

Водночас він нагадав, що уряд на засіданні 6 травня затвердив перелік лікарських засобів, які будуть закуповуватися у 2020 році.

«Вони закуповуються по двох напрямках – перше, через наші міжнародні організації, другий напрямок – через українське державне підприємство, яке знаходиться в управлінні Міністерства охорони здоров’я. Ми вже ведемо перемовини з міжнародними організаціями щодо покращення умов саме для України з точки зору постачання цих лікарських засобів. Ми вважаємо, що можуть бути зменшені терміни по постачанню цих лікарських засобів. Можемо постачати не все по передплаті. Коли ми робили передплату, а потім через півтора і два роки ми отримували лікарські засоби. Я вважаю, що наша країна може вимагати більш зручних умов. Є відповідний прогрес з нашими міжнародними організаціями», - заявив міністр.

Також він зауважив, що з незрозумілих для нього причин два з половиною місяці до квітня, до його приходу на посаду, не проводилися засідання постійної робочої групи в Міністерстві охорони здоров’я, котра визначає перелік лікарських засобів, які потрібно закуповувати.

«Мені не зрозуміло, чому так відбувалося, але зараз ситуація вже повністю виправлена», - запевнив Степанов.