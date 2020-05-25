Не більше 10 студентів у групі: МОН не виключає проведення сесій у вишах із 1 червня

Із 1 червня у закладах вищої освіти регіонів України з пом'якшеним карантином буде можливим проведення екзаменаційних сесій за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів та групами не більше десяти осіб.

Про це повідомила виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу

"Щодо проведення екзаменаційних сесій. Так, з 1 червня це можливо в закладах вищої освіти при умові дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також у групах не більше десяти осіб. Але все це залежить від кожної окремої адміністративної території, тому що перед тим, як відбувається послаблення карантинних заходів, має бути ухвалено рішення обласною комісією ТЕБ і НС", - сказала Мандзій.

За її словами, якщо показники в області дають можливість послабляти карантинні заходи, то це означатиме, що з 1 червня в закладах вищої освіти можна буде продовжити освітній процес, зокрема, складання екзаменаційної сесії.

Мандзій також додала, що заклади вищої освіти здебільшого готові до проведення екзаменаційної сесії дистанційно.

Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.