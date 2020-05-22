"Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус — Гончаренко

Голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов від "Слуги народу" захворів на коронавірус.

Про це написав у своєму Telegram народний депутат з фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко.

"Глава бюджетного комітету депутат Аристов (Слуга народу) захворів Covid-19", - написав він.

Наприкінці минулого тижня спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що хворих на коронавірус депутатів у Раді вже не було.

Нагадаємо: станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.