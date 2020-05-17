Хворих на коронавірус депутатів у Раді немає — Разумков

Всі депутати Верховної Ради, які заразилися коронавірусом, вже вилікувалися, тож зараз в українському парламенті немає жодного хворого на цю недугу.

Про це в суботу, 16 травня, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На сьогодні хворих, на щастя, — я сподіваюся, що так буде і надалі — в парламенті народних депутатів немає", - сказав Разумков.

Всього, за його словами, коронавірусом перехворіли майже 10 осіб.

"Я під час ефірів говорив, що, може, 10-15. Чому говорю про 15? Тому що, можливо, не всі про це повідомили. Однак, за кожним таким випадком намагалися виявити коло осіб для того, щоб максимально убезпечити і як апарат, так і народних депутатів, так і людей, з якими вони спілкувалися", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що в апараті Ради також немає хворих на COVID-19.

Нагадаємо: 18 березня стало відомо про зараження коронавірусом депутата Сергія Шахова. Пізніше інфекцію виявили у його дружини. Також 21 березня стало відомо, що коронавірус підозрюють у депутата Сергія Вельможного і його сина. А 23 березня повідомлялося, що коронавірус підтвердився у депутата Руслана Горбенка.

Фото: dpa