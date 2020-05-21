Українські консульства в Анкарі та Стамбулі поновлять прийом із 25 травня

Із понеділка, 25 травня, в Туреччині поновлять прийом громадян Консульство при Посольстві України в Анкарі та Генеральне консульство України у Стамбулі.

Консульство України в Анталії вже частково поновило роботу та проводить прийом з 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У зв'язку з послабленням карантинних заходів турецькою стороною буде відновлено консульський прийом громадян. Прийом проводитиметься виключно за попереднім записом», - зазначили в дипустановах.

Аби потрапити на прийом, потрібно зареєструватися через спеціальну форму чи по електронній пошті. Без попереднього запису громадян не прийматимуть.

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Вся необхідна інформація розміщена на офіційних сторінках дипустанов у Facebook.

Як відомо, у Туреччині щодня фіксують зменшення кількості інфікованих коронавірусом. Минулої доби зафіксовано 972 нових випадки інфікування, одужали 1092 особи, 23 померли. Загалом в країні виявлено 152,6 тис. випадків інфікування, 4 222 особи померли, 114 тис. - одужали. За весь час було зроблено майже 1,7 млн тестів.