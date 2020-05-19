Ердоган ввів комендантську годину на свято завершення Рамадану

Чотириденну комендантську годину із забороною виходити з дому буде запроваджено у всіх провінціях Туреччини з 23 по 26 травня - на період святкування закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.

Відповідне рішення оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Комендантські години будуть запроваджені для всіх 81 провінції 23-26 травня. Обмеження на поїздки будуть поширюватися на 15 провінцій ще на 15 днів», - поінформував Ердоган.

Мечеті в країні будуть також закриті в цей період, вони почнуть поступово поновлювати роботу з 29 травня.

Окрім того, президент повідомив, що цього навчального року школи в Туреччині не відновлюватимуть навчання. Діти повернуться за шкільні парти вже у вересні, з початком нового навчального року.

Як повідомлялося, кількаденний карантин на вихідні та свята - це вже звична для Туреччини практика, спрямована на запобігання поширенню коронавірусу.

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Зокрема, у 15 провінціях Туреччини, серед яких Анкара та Стамбул, з 00.00 16 травня до 24.00 19 травня введено 4-денну комендантську годину. Обмеження пов’язане з тим, що сьогодні, 19 травня, країна відзначає День пам’яті Ататюрка, молоді та спорту.

Перша комендантська година в Туреччині була оголошена на вихідні 11-12 квітня.

За минулу добу в країні було виявлено 1158 нових випадків інфікування, померла 31 людина, одужало 1615 людей. Загальна кількість інфікованих у Туреччині перевищила 150,5 тисяч, смертельних випадків - 4171, загалом одужало - 111,5 тисяч.