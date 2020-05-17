Ірак запровадить цілодобову комендантську годину на вісім днів

Ірак у суботу, 16 травня, оголосив про введення цілодобової комендантської години строком на вісім днів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив телеканал Al Arabiya.

Цілодобовий режим самоізоляції розпочнеться у п'ятницю, 22 травня, і триватиме до 30 травня.

Відзначається, що триденне свято розговіння Ураза-байрам, яким закінчується священний для мусульман місяць Рамадан, іракці також проведуть в ізоляції. За традицією в ці дні відвідують родичів і друзів, виїжджають за місто, збираються в парках та інших місцях відпочинку.

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На цей час, за інформацією університету Джона Гопкінса, в Іраку виявили 3260 заражених коронавірусом, 121 особа померла і 2 126 одужали.

Нагадаємо: в лютому влада Іраку закрила кордон з Іраном через побоювання розповсюдження COVID-19.

Фото: Global Look Press/Xinhua / ZUMAPRESS.com