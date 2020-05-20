Питання мови в Україні штучне — Президент

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні не стоїть “питання мови”, воно є штучним.

Про це він заявив під час пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Питання мови в Україні не стоїть, воно дуже штучне, це питання”, - сказав глава держави.

За його словами, справедливість має бути для всіх - як для україномовних громадян, так і для національних меншин, які проживають в Україні. "Це наша історія, і вона складна. Ми повинні захищати права кожної меншини", - наголосив Президент.

Водночас він висловив переконання, що представники нацменшин мають знати державну мову. За його словами, "круто знати українську".

У цьому контексті Зеленський зауважив, що через мовне питання виникли проблеми у відносинах з Угорщиною. "Пан Орбан (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - ред.) упродовж року шукав зустріч зі мною. Я сказав що я готовий до цієї фундаментальної зустрічі, на якій би хотів, щоб ми підписали між країнами меморандум, у який увійде все – і безпекова ситуація, і меморандум про повагу до історії. У нас непрості відносини зараз з Угорщиною, але я сподіваюсь, що ми вирішимо це питання", - сказав Президент.

Говорячи про мовні квоти на телебаченні, Зеленський зауважив, що, на його думку, у цьому питанні потрібно навести лад. "Залучити всі телевізійні канали, інші засоби масової інформації. Давайте сядемо, обговоримо ще раз питання квот", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня 2017 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації", який передбачає запровадження мовних квот на телебаченні.

Згідно із законом, передачі, фільми й новини, виконані українською мовою, мають становити не менш ніж 75% від загальної тривалості передач і фільмів у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00. Телерадіокомпанії місцевої категорії мовлення мають транслювати не менш ніж 50% ефіру українською мовою.

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При цьому під квоти не потрапляють передачі та фільми, виготовлені до 1 серпня 1991 року. Їх достатньо субтитрувати українською мовою, тоді вони включаються в українську квоту.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. У парламентській газеті "Голос України" текст закону опублікували 16 травня. Переважна більшість його норм набула чинності за два місяці після опублікування.

21 червня 2019 року депутати із фракції "Опозиційний блок" передали до Конституційного суду подання про визнання мовного закону таким, що суперечить Основному закону.

6 грудня 2019 року було ухвалено доповідь Венеційської комісії щодо українського мовного закону, в якій ідеться про те, що цей закон не забезпечує балансу щодо збереження мовних прав національних меншин.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 2 березня 2020 року ухвалив рішення, згідно з яким не рекомендує парламенту вносити зміни до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", доки Конституційний суд не ухвалить відповідного рішення.