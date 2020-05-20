Президент неодноразово пропонував Бабаку очолити Міносвіти

Президент Україна Володимир Зеленський заявив, що не раз пропонував голові Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергію Бабаку очолити Міністерство освіти та науки.

Про це Президент сказав під час пресконференції у середу, 20 травня, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є виконуючий обов’язки міністра. Поки немає повноцінного міністра освіти. Є відповідальна особа Сергій Бабак, який є головою Комітету ВР з питань освіти. Я не знав цю людину до того, як він став головою комітету. Мало того, запитайте Сергія Бабака, скільки разів я йому пропонував стати міністром освіти і взяти на себе всю відповідальність за освіту в країні. Хай він вам скаже. Він відмовляється», - зазначив Президент.

Зеленський зауважив, що він погоджується з тим, що Бабак як голова комітету - на своєму місці і розуміє, що посада міністра - це велика відповідальність «тим більше з нашою кадровою політикою».

Як повідомляв Укрінформ, після того, як 4 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і призначила Дениса Шмигаля главою уряду, був затверджений також склад нового уряду, але тодішня міністр освіта та науки Ганна Новосад туди не увійшла. 10 березня тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Юрія Полюховича, який з 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки на громадських засадах, а з 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".