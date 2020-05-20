Зеленський вважає, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок

Президент Володимир Зеленський вважає, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх його обіцянок українцям.

Про це він сказав під час пресконференції, відповідаючи на запитання чи достатньо йому однієї каденції для виконання всього обіцяного українському народу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не знаю, чесно кажучи, щиро - однієї не вистачить", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.

Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.