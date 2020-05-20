Не всі чиновники часів Януковича є людьми Януковича – Президент

Те, що людина працювала на державній посаді за часів президентства Віктора Януковича, не означає, що її не можна знову призначати на державну посаду.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Ви кажете, що я проводжу старих людей із системи Януковича. Може бути, але скажіть тоді, будь ласка, хто? Любченко (призначений 29 квітня на посаду голови Державної податкової служби Олексій Любченко – ред.) не був керівником Податкової. Ми з вами теж жили за часів Януковича, ви теж були журналісткою, і я теж жив. У нас не всі люди, які були за часів Януковича, є людьми Януковича», - сказав Зеленський.

Водночас він відкинув звинувачення у тому, що влада звільняє ефективних людей або тих, хто вдало впроваджує реформи. Зокрема, коментуючи звільнення голову Митної служби Максима Нефьодова, Президент зауважив, що позитивно ставиться до нього особисто, але на митниці Нефьодов не показав ефективної роботи.

Президент також наголосив, що призначення людей на керівні посади відбувається за допомогою конкурсів, а правоохоронні органи допомагають главі держави отримати інформацію щодо тих чи інших кандидатів. «Так, Служба безпеки надає мені допомогу, коли надає довідки, тому що я не знаю, що це за люди... Дуже складно. В цілому уся система конкурсів, яка зараз є, у ній дуже нелегко розібратися», - зауважив Зеленський.

Він також звернув увагу на те, що у низці конкурсів на різні посади претендують одні і ті самі люди, що викликає певний подив.

Як повідомлялося, уряд 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що вони втратили довіру людей і мусили піти з посад.

19 квітня Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби. Любченко в 1999-2003 роках працював першим заступником голови Податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

У 2009-2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. У 2012−2014 роках був помічником народного депутата Віктора Тимошенка.