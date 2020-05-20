Зеленський заявляє, що не лобіює інтереси олігархів, але готовий обговорювати певні питання

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не є лобістом інтересів олігархів, проте готовий обговорювати з ними питання, які підуть на користь держави.

На цьому він наголосив на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Я не є лобістом їхніх (олігархів - ред.) інтересів, вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Мені здається, вони навіть не хочуть чи бояться, чи розуміють, що немає сенсу у тому, щоб мені це пропонувати», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вибудовує відносини з людьми так, як вважає за потрібне, і поки так буде, залишатиметься незалежним.

Водночас Президент наголосив, що є низка питань, які він готовий обговорювати з найбільшими українськими бізнесменами. Зокрема, він готовий "захищати робочі місця та права українців, які працюють на їхніх підприємствах", обговорювати питання інвестицій у Донбас.

«Я готовий з ними говорити - із бізнесом, із олігархами - про побудову лікарень, про те, що я можу для них за це зробити. Так, це тільки рівні правила. Все. Більше нічого. І це і є моя стратегія. Я хочу, щоб вони жили й працювали за законом», - сказав Президент.

За його словами, є ситуації, коли олігархи намагаються тримати під контролем ті чи інші сфери, але це поступово це змінюється.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у березні зустрічався з представниками великого бізнесу, щоб обговорити допомогу в протидії поширенню Україною коронавірусу SARS-CoV-2.

20 травня 2020 року виповнився рік від дня інавгурації Володимира Зеленського.