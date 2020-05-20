Зеленський заявляє, що не лобіює інтереси олігархів, але готовий обговорювати певні питання

Зеленський заявляє, що не лобіює інтереси олігархів, але готовий обговорювати певні питання

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не є лобістом інтересів олігархів, проте готовий обговорювати з ними питання, які підуть на користь держави.

На цьому він наголосив на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Я не є лобістом їхніх (олігархів - ред.) інтересів, вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Мені здається, вони навіть не хочуть чи бояться, чи розуміють, що немає сенсу у тому, щоб мені це пропонувати», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вибудовує відносини з людьми так, як вважає за потрібне, і поки так буде, залишатиметься незалежним.

Водночас Президент наголосив, що є низка питань, які він готовий обговорювати з найбільшими українськими бізнесменами. Зокрема, він готовий "захищати робочі місця та права українців, які працюють на їхніх підприємствах", обговорювати питання інвестицій у Донбас.

Читайте також: Зеленський: Я всім відрізняюся від Порошенка

«Я готовий з ними говорити - із бізнесом, із олігархами - про побудову лікарень, про те, що я можу для них за це зробити. Так, це тільки рівні правила. Все. Більше нічого. І це і є моя стратегія. Я хочу, щоб вони жили й працювали за законом», - сказав Президент.

За його словами, є ситуації, коли олігархи намагаються тримати під контролем ті чи інші сфери, але це поступово це змінюється.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у березні зустрічався з представниками великого бізнесу, щоб обговорити допомогу в протидії поширенню Україною коронавірусу SARS-CoV-2.

20 травня 2020 року виповнився рік від дня інавгурації Володимира Зеленського.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-