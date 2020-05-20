Зеленський: Я всім відрізняюся від Порошенка

Президент Володимир Зеленський заявив, що "всім" відрізняється від п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це він сказав під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я всім відрізняюсь від Порошенка - як фізіологічно і як Президент. Я чесна, порядна людина, яка дійсно "хворіє" цією країною, я, дійсно, може, не так гарно спілкуюсь українською мовою, як президент Порошенко, так і є, але я такий, який я є. Я поважаю цю країну і поважаю громадян України, поважаю українську мову, поважаю кожного", - відповів Зеленський на запитання, чим він відрізняється від колишнього президента Петро Порошенка.

Як повідомлялося, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.

Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.