Зеленський: Я всім відрізняюся від Порошенка
Про це він сказав під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я всім відрізняюсь від Порошенка - як фізіологічно і як Президент. Я чесна, порядна людина, яка дійсно "хворіє" цією країною, я, дійсно, може, не так гарно спілкуюсь українською мовою, як президент Порошенко, так і є, але я такий, який я є. Я поважаю цю країну і поважаю громадян України, поважаю українську мову, поважаю кожного", - відповів Зеленський на запитання, чим він відрізняється від колишнього президента Петро Порошенка.
Як повідомлялося, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.
Пресконференція Зеленського проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.