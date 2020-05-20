Президент: Змінюватимемо міністрів, скільки буде потрібно

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністри в уряді змінюватимуться, поки в ньому не будуть професійні кадри, яким можна довіряти.

Про це він сказав на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як зробити, щоб уряд був стабільний? Ніяк. Стабільність у світі? Стабільності нема. Криза у світі є. І як зробити, якщо ви спіймали когось із міністрів, який щось про когось домовлявся, чи віддав якесь крісло не знаю за що? Піймали? Звільняйте. І нічого не зробиш, поки не буде повне очищення цих людей, яким ви можете довіряти і які будуть професіонали", - сказав Зеленський.

Він додав, що "нам потрібен чесний уряд, і ми це будемо робити, скільки потрібно часу, скільки потрібно буде змінювати того чи іншого міністра, будемо змінювати, а іншого виходу немає".

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2020 року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада звільнила прем’єр-міністра Олексія Гончарука та членів його уряду.

Після цього Рада призначила Прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра - міністра розвитку громад та територій України.