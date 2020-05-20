Уряд не може знайти трьох міністрів через "кадровий голод" - Президент

"У нас кадровий голод. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом із Прем'єром шукаємо. Ми зверталися до нашої культурної спільноти. Ми зверталися до багатьох людей, говорили «дайте» ( кандидатуру – ред)", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що важко знайти кандидатуру і на посаду міністра енергетики та захисту довкілля.

"Яку б людину ми не взяли, наступного дня ЗМІ пишуть: це людина Ахметова, Пінчука чи Коломойського. А де в нас незалежні енергетики?.. Я не можу знайти багато людей, які були б і професійні, і "чисті", - наголосив Президент.

Він також прокоментував кандидатуру прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Мені здається, що Шмигаль і професійсний, і чистий. Я його не знав до своєї політичної кар'єри", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, попередній уряд Олексія Гончарука був звільнений за рішенням Верховної Ради 4 березня 2020 року. У той же день був призначений новий склад Кабінету міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля. В новому уряді зберігається ряд вакантних посад, серед яких посада міністра енергетики та захисту довкілля, міністрів освіти та культури.

Нині обов'язки міністра культури та інформаційної політики виконує Світлана Фоменко. Крім того, є ще двоє керівників відомств у такому ж статусі - в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець. На переконання Шмигаля , усі три виконувачки обов'язків міністрів повноцінно працюють та якісно виконують ті завдання, які стоять перед ними. Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що пропозицій щодо доукомплектування Кабінету міністрів, у якому низка посад залишаються вакантними, на сьогодні немає.