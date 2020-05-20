Уряд планує виділити кошти для допомоги Фонду соцстрахування

Кабінет міністрів у середу має схвалити рішення про виділення коштів для надання допомоги Фонду соціального страхування.

Як зазначається у порядку денному засідання КМУ, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр соціальної політтики Марина Лазебна.

З її ініціативи також пропонується внести зміни до деяких постанов Кабінету міністрів щодо отримання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Учасники засідання вирішать деякі питання діяльності АТ "Комерційний банк “ПриватБанк”.

Урядовці мають намір затвердити перспективні плани формування територій громад Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Рівненської та Київської областей, погодити план заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У порядку денному засідання - затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проєктування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ”, а також внесення змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко запропонує колегам змінити порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо обʼєктів державної, комунальної власності та обʼєктів, які належать Автономній Республіці Крим. Він також ініціюватиме зміни до порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торгівельно-економічній сфері в межах Світової організації торгівлі.

Петрашко поставить питання про необхідність виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на низку важливих заходів та ініціюватиме затвердження фінансового плану акціонерного товариства “Турбоатом” на 2020 рік.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт запропонує затвердити порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області

Урядовці затвердять критеріїв та методики проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Міністра фінансів Сергія Марченка планується уповноважити на підписання листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проєкт “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”).

Урядовці також мають погодити законопроєкти про внесення змін до Митного та Податкового кодексів у звʼязку з ухваленням Закону “Про запобігання корупції”, а також схвалити проєкт закону про ратифікацію Рамкової угоди з урядом Данії щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні”. Потім їх буде внесено на розгляд Верховної Ради.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі повідомив, що уряд у середу планує розглянути подальше пом'якшення карантинних заходів.