У Британії від коронавірусу померла українка - МЗС

Громадянка України 1978 року народження померла від коронавірусу у Великій Британії, українські дипломати допомагають родичам вирішити питання репатріації тіла.

Про це Укрінформу повідомив у вівторок, 19 травня, директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня у м.Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 року народження, інфікованої коронавірусом", - зазначив дипломат.

Він додав, що посольство допомагає родичам померлої оформити необхідних документів та вирішити питання репатріації тіла.

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"Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії", - запевнив Погорельцев.

Як повідомлялося, за даними МЗС, за кордоном станом на вечір 18 травня проходив лікування від коронавірусної хвороби 141 українець, водночас померли 8 осіб.