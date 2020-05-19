У Британії від коронавірусу померла українка - МЗС
Про це Укрінформу повідомив у вівторок, 19 травня, директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
"Посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня у м.Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 року народження, інфікованої коронавірусом", - зазначив дипломат.
Він додав, що посольство допомагає родичам померлої оформити необхідних документів та вирішити питання репатріації тіла.
"Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії", - запевнив Погорельцев.
Як повідомлялося, за даними МЗС, за кордоном станом на вечір 18 травня проходив лікування від коронавірусної хвороби 141 українець, водночас померли 8 осіб.