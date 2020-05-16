Україна відстояла свій рух до Європи кров’ю та сотнями життів – Шмигаль

Сьогодні, 16 травня, відзначається День Європи. Єднання українців з європейськими народами нині дуже важливе.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму Тelegram-каналі.

«День Європи для України — це символ єднання з європейськими народами. Сьогодні це єднання важливе як ніколи. Україна відстояла свій рух за європейським вектором кров’ю та життям сотень наших співгромадян. І сьогодні вона продовжує його захищати на Сході», - підкреслив Шмигаль.

На його переконання, для українців Європа починається не десь там, на Заході, а набагато ближче. «Європа — це від Лісабона до Луганська, від Брюсселя до Севастополя. Україна — це Європа. Європа — це ми", - додав глава уряду.

Після здобуття незалежності Україна ухвалила стратегічний курс на євроінтеграцію та висловила наміри якнайшвидше приєднатися до Європейської спільноти.

Саме тому й був встановлений у нашій країні День Європи, який відзначається з 2003 року згідно з Указом Президента "Про День Європи" у третю суботу травня.

Україна – єдина держава-не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. У самій Європі цей день відзначають 9 травня відповідно до рішення, ухваленого у 1985 році на саміті Ради ЄС у Мілані.