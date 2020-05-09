Україна робить усе, щоб стати членом європейської родини - Шмигаль

Україна поділяє європейські цінності і робить усе, щоб стати членом європейської родини.

Про це у Twitter написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні у країнах ЄС відзначають День Європи. Цей день символізує мир, єдність та спільні прагнення європейських країн до примноження людських цінностей. Україна поділяє ці ідеї та робить усе, щоб стати членом єврородини», - наголосив Шмигаль.

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Як повідомлялося, Європа 9 травня відзначає 70-ту річницю заснування ЄС. Цього дня у 1950 році міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман ініціював процес європейської інтеграції, запропонувавши об'єднати металургійну і вугледобувну галузі ряду європейських країн. Цей день вважається Днем народження Європейського Союзу.

День Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є символом ЄС як політичної сили.

В Україні День Європи відзначається в третю суботу травня, як день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Примітно, що Україна - єдина держава не член ЄС, в якому на державному рівні відзначається День Європи.