Кожен випадок COVID-19 серед медиків має розглядатися як профзахворювання – Ляшко

Керівники закладів охорони здоров’я часто нехтують вимогою повідомляти Державній службі з питань праці про заражених коронавірусною інфекцією медиків.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктора Ляшка написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кожен випадок захворювання на COVID-19 серед медичних працівників повинен розглядатися як професійне захворювання! Ми вже неодноразово звертали на це увагу та наголошували керівникам закладів охорони здоров’я. Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим», - зазначив Ляшко.

За його словами, із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика.

«Розслідування на сьогодні завершено тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю та хворобою», - написав головний державний санітарний лікар.

Ляшко підкреслив, що закривати очі на таку ситуацію не можна, адже медики не повинні страждати через бюрократичні процедури.

Як повідомлялося, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19. Серед інфікованих - 1220 дітей та 3420 медпрацівників.