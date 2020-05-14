МОЗ: не всім медпрацівникам необхідні засоби захисту найвищого рівня

Міністерство охорони здоров'я впорядкувало вимоги до засобів індивідуального захисту.

Про це на брифінгу 14 травня сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, повідомляє кореспондент Укрінформу

“МОЗ 30 квітня внесло зміни до Додатку 6 по місцях, де потрібно застосовувати засоби індивідуального захисту під час пандемії COVID-19, - там, де найбільше вірусне навантаження, і там, де ми точно повинні розуміти, як захищений лікар. Ми регламентували ті вимоги і впорядкували вимоги до засобів індивідуального захисту, які передбачені для критичних точок нашої медичної інфраструктури. Це бокси і палати пацієнтів, лабораторії, де наші лікарі працюють з рідинами, тестами, там, де є максимальне вірусне навантаження”, - сказала Шаталова.

Вона повідомила, що МОЗ звернеться до МЕРТ та Національної академії наук, аби впорядкувати процес сертифікації засобів індивідуального захисту та лабораторної перевірки їх на відповідність стандартам.

Водночас Шаталова наголосила, що не всім медичним працівникам необхідні засоби індивідуального захисту найвищого, 6 рівня. Для медпрацівників, які не працюють в зонах великого вірусного навантаження і не контактують щодня з хворими на COVID-19, вони можуть бути класом нижче.

“Ми рекомендуємо не тільки в палатах, лабораторіях захищати лікарів, але по можливості робити подібний захист для іншого персоналу чи категорій працівників. На нашу думку, саме власник закладу, місцева влада має визначити рівень ризику, і відповідно, якщо нижчий рівень ризику, то і рівень захисту має бути нижчий”, - сказала заступник міністра.

Як зазначив на брифінгу заступник міністра економіки розвитку, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, технічні стандарти передбачають, що різний рівень захисту в ЗІЗ призначений для різних ризиків. Градація на ці типи передбачена стандартом 14 126, який є у відкритому доступі.

Він додав, що в Україні працює 36 лабораторій, які мають визначати відповідність продукції стандартам, однак їх погане матеріальне оснащення не дозволяє на сьогодні робити перевірку, зокрема, засобів індивідуального захисту на всі типи ризиків.

Крім того, за словами Качки, в цьому році спливає термін дії технічного регламенту щодо засобів індивідуального захисту, а новий має набути чинності в серпні.