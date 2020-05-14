Суд просять зобов’язати уряд встановити граничні ціни на протиепідемічні товари
Про це інформує пресслужба суду.
«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов ГО «Центр захисту киян» до Кабінету міністрів України. Громадська організація просить суд визнати протиправною бездіяльність уряду щодо не врегулювання питання встановлення граничних цін для оптової та роздрібної торгівлі товарами протиепідемічного призначення, які необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, в тому числі - COVID-19, а також товарами істотної соціальної значущості», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, позивач також просить зобов’язати Кабмін встановити граничні ціни для торгівлі вказаними вище товарами з урахуванням постачальницько-збутової та роздрібної надбавок.
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.