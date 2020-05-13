Зміни до закону про держпідтримку культури пройшли комітет

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР ухвалити за основу законопроєкт №3377 про зміни до закону про держпідтримку сфери культури та креативних індустрій.

Відповідне рішення члени комітету ухвалити на засіданні у середу, повідомляється на сайті комітету.

«На своєму засіданні 13 травня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики переглянув висновок Комітету від 24 квітня 2020 року до проєкту закону №3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». За результатами розгляду цього законопроєкту у своєму рішенні Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти його за основу та доручити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики підготувати до другого читання з урахуванням зауважень народних депутатів і поправок, викладених у висновку Комітету від 13 травня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів на чолі з головою Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександром Ткаченко (фракція «Слуга народу») зареєстрували законопроєкт №3377 в парламенті 22 квітня.