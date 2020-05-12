"Євросолідарність" просить підтримати зміни до закону про страхування лікарів

"Європейська солідарність" звернулася до лідерів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді з закликом підтримати зміни до ухваленого закону щодо страхування лікарів.

Відповідний лист до лідерів фракцій та груп підписали лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко та депутати з фракції, повідомляє пресслужба партії у Facebook.

"Фракція "Європейська солідарність" звернулася до лідерів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України із закликом підтримати зміни до ухваленого закону щодо страхування лікарів. "Європейська Солідарність" наполягає на страхуванні від коронавірусу всіх медпрацівників, які захворіли, а не лише тих, у кого підтвердиться інвалідність", - йдеться у повідомленні.

У партії нагадують, що 7 травня відбулося позачергове засідання Верховної Ради, ініційоване фракцією "Європейської Солідарності" та скликане на вимогу 156 народних депутатів.

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Порядок денний цього засідання передбачав розгляд двох законопроєктів – проєкту закону "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (№ 3376) та проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" (№ 3380).

За словами представників "Євросолідарності", альтернативні законопроєкти внесли певний дисбаланс у логіку запропонованих ініціатив.

"Однак у переддень проведення засідання було подано альтернативні законопроєкти, один з яких – "Про внесення змін до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей) – і був ухвалений. На жаль, згідно з положеннями цього акту, медичний працівник, який захворів на коронавірусну хворобу (COVID-19), отримує право на виплату тільки у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року; а крім того розмір цих виплат залежить від групи інвалідності", - зазначають у політсилі.

На думку представників "Європейської солідарності", страхові виплати медпрацівникам мають виплачуватися незалежно від встановлення групи інвалідності.