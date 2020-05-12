Степанов прокоментував закон, що прирівняв померлих від COVID-19 медиків до військових

Міністерство охорони здоров'я підтримує закон про додаткові гарантії прав медичних працівників, який Верховна Рада ухвалила минулого тижня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ завжди підтримує будь-які ініціативи, які направлені на захист наших медичних працівників, наших лікарів та взагалі всього медичного персоналу. Ми підтримуємо і підвищення соціальних стандартів, забезпечення роботи і щодо страхування. Тільки треба визначитися з джерелом покриття всіх цих речей. По-друге, все що стосується деяких пунктів закону, то багато чого вже впроваджено", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що МОЗ вже було впроваджено тестування медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус. Також було запроваджено тестування працівників Нацполіції та Нацгвардії.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей).

Закон встановлює, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я в разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою, у випадку смерті медпрацівників і працівників наукових установ, які лікували хворих на COVID-19, а також у разі інфікування медпрацівників та їхньої смерті від коронавірусу під час карантину.

Так, страхові виплати, не менші ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, пропонується передбачити медпрацівникам у разі встановлення їм групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19).