Степанов прокоментував закон, що прирівняв померлих від COVID-19 медиків до військових
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"МОЗ завжди підтримує будь-які ініціативи, які направлені на захист наших медичних працівників, наших лікарів та взагалі всього медичного персоналу. Ми підтримуємо і підвищення соціальних стандартів, забезпечення роботи і щодо страхування. Тільки треба визначитися з джерелом покриття всіх цих речей. По-друге, все що стосується деяких пунктів закону, то багато чого вже впроваджено", - сказав міністр.
Степанов зазначив, що МОЗ вже було впроваджено тестування медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус. Також було запроваджено тестування працівників Нацполіції та Нацгвардії.
Як повідомляв Укрінформ, 7 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей).
Закон встановлює, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я в разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою, у випадку смерті медпрацівників і працівників наукових установ, які лікували хворих на COVID-19, а також у разі інфікування медпрацівників та їхньої смерті від коронавірусу під час карантину.
Так, страхові виплати, не менші ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, пропонується передбачити медпрацівникам у разі встановлення їм групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19).