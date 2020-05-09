Провести медичну реформу можливо за три роки - Степанов

Процес реформування медичної галузі можна здійснити протягом трьох років, переконаний керівник МОЗ Максим Степанов.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Це такий процес, який неможливо провести за день, тому реформування медичної галузі - одна з найважчих реформ, які взагалі здійснюються у світі... Думаю, якщо нормально працювати від початку і до кінця, аби повністю провести реформу, нам потрібно три роки", - зазначив Степанов.

Він додав, що цей термін – не менше, ніж три роки – потрібен, аби все чітко організувати, і система запрацювала ефективно.

Як повідомляв Укрінформ, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що до 1 червня буде запроваджено фінансування лікарень на рівні 2019 року, головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.