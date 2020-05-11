Україна вшанувала пам’ять жертв концтабору “Ебензее”

Україна вшанувала пам’ять жертв концтабору “Ебензее”

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Укрінформ
Попри спричинені пандемією коронавірусу обмеження, дипломати Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні та члени їх сімей вшанували у неділю пам’ять загиблих українців та інших в’язнів концтабору "Ебензее" (Ebensee), що у Верхній Австрії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

"Ми зібралися тут, щоб вшанувати пам’ять синів та дочок України, які загинули в концтаборі “Ебензее” - одній з філій концтабору “Маутгаузен”. Тут загинули, за різними оцінками, декілька тисяч українців", - заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Через COVID-19 в Австрії, як і в інших країнах скасовані масові заходи, існують обмеження щодо зібрань. Українська дипломатична місія вирішила не відмовлятися від вшанування пам'ять загиблих в’язнів в концтаборі "Ебензее", дотримуючись при цьому необхідних заходів, зокрема, щодо зберігання дистанції між учасниками вшанування.

"Ми не могли не вшанувати пам’ять наших співвітчизників, особливо в цю ювілейну дату 75-річниці звільнення концтабору. Кожного року український вінок знаходив своє місце тут біля пам’ятника українцям, і цього року ми не могли дозволити його відсутність. Але при цьому – з дотриманням наявних в Австрії обмежувальних заходів", - заявив посол.

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Українська делегація, зокрема, поклала вінки та квіти до пам’ятника українським жертвам концтабору. Він був урочисто відкритий у 1995 році, на зробленому з граніту хресту міститься напис українською та німецькою мовами: “Синам України – жертвам концтабору Ебензее".

Також квіти були покладені до національних пам’ятників інших держав з метою вшанування пам'яті представників інших національностей, які загинули в цьому таборі смерті.

Україна вшанувала пам’ять жертв концтабору “Ебензее” // Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Концтабір "Ебензее" був однією з найбільших філій "Маутгаузену". У рабських умовах в тунельних комплексах працювали понад 20 тисяч в’язнів, чверть з яких складали в’язні з СРСР.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 5 травня представники Посольства України в Австрії вшанували пам'ять жертв концентраційного табору "Маутгаузен", на місці якого зараз створений меморіальний комплекс.

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"Маутгаузен" був єдиним концтабором на території Рейху, який за нацистською класифікацією належав до "категорії ІІІ". Ця категорія означала – "знищення через працю". Умови утримання у таборі були найтяжчими в системі нацистських концтаборів. За час існування концтабору через нього та його понад 50 філій пройшло близько 200 тисяч в'язнів 40 національностей. Загалом у концтаборі "Маутгаузен" та його філіях з 1938 року і по 5 травня 1945 року загинули близько 120 тисяч осіб.

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