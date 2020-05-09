Спецрейсами з Німеччини в Україну повернулися понад 5,5 тисячі громадян - посол

Впродовж останніх тижнів із Німеччини спеціальними рейсами повернулися на Батьківщину понад 5,5 тисячі українців.

Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми за останні тижні організували спільно з МЗС, з урядом 28 рейсів з Німеччини. Всього понад 5,5 тисяч наших громадян змогли завдяки цьому безперешкодно повернутися додому. З Берліна майже 2 тисячі наших співгромадян скористалися цією можливістю», - уточнив Мельник.

Він зазначив, що нині «ми маємо нову хвилю; вона дещо меншого обсягу».

«Станом на сьогодні є вже зафіксовані 6 нових рейсів. Це ті випадки, які не були критичними, як 4 чи 5 тижнів тому. Таким чином ми цю ситуацію тримаємо на нашому радарі. І всім громадянам, які потрапили у скрутну ситуацію, ми намагаємося в міру можливостей допомогти», - повідомив дипломат.

На запитання про можливе відкриття Німеччиною кордону для тих, хто хоче туди поїхати працювати, він зазначив, що наразі «у нас йде такий прямий діалог стосовно потреб, які німецька сторона заявляє».

«У нас є низка офіційних запитів з боку німецької влади. Йдеться про кілька тисяч осіб, стосовно яких зроблені ці прохання до української влади. Я переконаний, що нам вдасться саме завдяки цьому системному погляду знайти такі рішення, які будуть в інтересах і самих українських заробітчан, і Української держави, і наших німецьких партнерів», - зазначив Мельник.

Як повідомляв Укрінформ, український уряд з 12 березня запровадив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. В рамках обмежувальних заходів, зокрема, із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.