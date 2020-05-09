Віртуальний візит Шмигаля до Німеччини відбудеться 12 травня – посол

Віртуальний візит Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Німеччини відбудеться 12 травня.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Ми його зараз серйозно готуємо. Я щасливий як посол з того, що не тільки глава МЗС України здійснив свій перший віртуальний візит до Берліна, але так само і керівник українського уряду свій перший віртуальний візит звершить до Берліна», – сказав Мельник.

За його словами, 12 травня пройдуть переговори з федеральним канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

«Це будуть повноцінні переговори, які відбулися б у форматі звичайного візиту. Буде потужна відеоконференція. І я переконаний, що саме завдяки таким крокам нам вдасться залучитися підтримкою з боку вищого керівництва Німеччини не лише для подальшого пошуку миру на сході України, для деокупації Криму, але так само і для допомоги Україні», – повідомив посол України у Німеччині.

За його словами, серед тем, які будуть у центрі візиту, – подальша підтримка реформ із боку Німеччини.

Мельник уточнив, що «Німеччина є для нас, і це не буде перебільшенням, головним партнером щодо підтримки реформ не лише в ЄС, але й у цілому світі».

«Близько 1,4 мільярда євро були виділені Німеччиною впродовж лише останніх років на підтримку реформ. Німеччина є одним із економічних партнерів України. Торік товарообіг перевищив 9,4 мільярда американських доларів. І саме про ці теми, яким чином нам не втратити цей потужний темп економічного співробітництва, яким чином Німеччина зараз може допомогти Україні у подоланні наслідків цієї пандемії коронавірусу», - уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 березня здійснив перший в Європі віртуальний візит до Німеччини та провів переговори з Федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Фото: КМУ