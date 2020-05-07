Коронавірус не зняв з порядку денного тему визнання Голодомору Німеччиною - посол

Обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу, внесли корективи в плани візиту до України представників німецького Бундестагу, які займаються питанням внесення на розгляд парламенту ФРН визнання Голодомору, але не зняли з порядку денного самого питання.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України в ФРН Андрій Мельник.

«Триденний візит голови (Петиційного комітету Бундестагу) Маріана Вендта до України, запланований на початок квітня, був, на жаль, перенесений через коронавірус, але я вірю, що ми зможемо його провести восени», - висловив сподівання дипломат.

Він зазначив, що з паном Вендтом протягом останніх 5 років склався дуже тісний робочий діалог.

Політик готовий якомога глибше розібратися у темі Голодомору та сприяти ухваленню максимально виваженого рішення, яке було б прийнятним для українського суспільства. Посол додав, що буквально щодня у відео- і телефонному режимі спілкується з усіма залученими до процесу членами Петиційного комітету та керівництвом фракцій. Комітет продовжує наразі розгляд відповідної петиції.

Водночас Мельник не надто високо оцінює шанси на позитивне рішення.

«Ми не знаємо, яким саме буде рішення парламенту. Попри всі зусилля дипмісії ця тематика і досі залишається маловідомою для широкого загалу у Німеччині, шанси на ухвалення позитивного рішення є, на жаль, не дуже високими», - зауважив посол.

Він сподівається, що вдасться знайти певний компроміс, і петиція не буде відхилена лише на тій підставі, що серед німецьких парламентарів немає консенсусу стосовно використання самого поняття «геноцид».

Як повідомлялося, Комітет із петицій німецького Бундестагу розглянув 21 жовтня петицію про визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду. Петиція, одним з ініціаторів якої була українська активістка з Мюнхена Наталія Ткачук, назбирала понад 73 тисячі підписів за необхідних 50 тисяч.