В Україні на 9 травня очікується близько 340 заходів - поліція

Правоохоронні структури готові до забезпечення публічного порядку в Україні під час заходів 9 травня.

Про це йшлося під час селекторної міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, інформує пресслужба МВС.

У нараді також узяли участь голова Нацполіції Ігор Клименко та його заступник Олександр Фацевич.

«Учасники наради обговорили забезпечення публічної безпеки та порядку під час відзначення на території держави Дня пам’яті та примирення, а також 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 травня на території України було заплановано проведення 253 заходів за участю майже 1,3 тисячі громадян. Публічну безпеку та порядок забезпечували понад 3,5 тис. поліцейських та 300 військовослужбовців НГУ.

9 травня на території України заплановано проведення 340 заходів.

У зв'язку з цим Яровий наголосив на необхідності повної взаємодії всіх підрозділів Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС, залучених до забезпечення безпеки під час цих заходів.

«Звертаю увагу на абсолютне та безальтернативне дотримання закону, забезпечення карантинних заходів під час проведення акцій. На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які будуть відбуватися. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу», - зазначив Яровий.

Перший заступник міністра також підкреслив, що керівники підрозділів мають контролювати ситуацію та за необхідністю негайно приймати відповідні рішення.

«Від вас вимагається грамотна оцінка ситуації та обстановки. Робота оперативних штабів, ситуаційного центру, які цілодобово відслідковують ситуацію – на вашому постійному контролі. Буде дуже багато локацій, треба роз’яснювати людям вимоги та забезпечувати дотримання обмежувальних заходів. Безумовно, не обійдеться без провокацій, ми маємо бути готовими до їхнього попередження», - уточнив Яровий.

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Зокрема, у МВС уточнили, що з приблизно 340 заходів, які очікуються у суботу, - близько 290 передбачають покладання квітів, крім того планується 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час цих подій забезпечуватимуть понад 6,9 тис. поліцейських та понад 1,4 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

Зі свого боку, Клименко підкреслив, що поліція, яка вже майже два місяці працює у посиленому режимі, готова до виконання покладених завдань.

«Начальники ГУНП очолюють ситуаційні центри, до складу яких обов’язково залучаються представники Нацгвардії. Не забуваємо, що обмежувальні заходи, які визначені Кабінетом міністрів України, мають дотримуватися. На поліцію, НГУ, ДСНС покладається відповідальність не тільки забезпечити карантинні заходи, але й на гідному рівні забезпечити безпеку людей», - зазначив Клименко.

Голова Нацполіції повідомив, що поліція не виключає провокацій і вже зараз проводиться попереджувальна робота.

«Ми не стаємо на бік тієї чи іншої сили, ми маємо право висловлювати тільки точку зору закону. А за законом у нас тривають карантинні заходи. Звертаюся до всіх співробітників: не треба штрафувати бабусь та дідусів, які хочуть покласти квіти. Треба забезпечити їм безперешкодний доступ до місць покладання квітів з дотриманням карантинних заходів. Громадяни, які хочуть вшанувати загиблих у Другій світовій війні, мають зробити це. Утім для нас безпека людей – на першому місці», - наголосив Клименко.

Своєю чергою Фацевич зауважив, що пом’якшення карантинних обмежень, згідно з Постановою Кабміну, набуває чинності 11 травня. Тож, 9 і 10 травня поліція продовжить несення служби у паркових та рекреаційних зонах задля недопущення порушення карантинних норм.

Водночас Фацевич зазначив що заплановані автопробіги охоплюватимуть не лише території обласних центрів, а й районів та міст обласного значення, - насамперед це Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська та Харківська області.

«Поліція має роз’яснити всім учасникам два аспекти: всі охочі, які не можуть взяти участь в автопробігах, мають змогу очікувати їхнього прибуття поблизу пам’ятних місць. Але після прибуття автоколон – усі учасники заходів в обов’язковому порядку мають дотримуватися всіх карантинних вимог», - уточнив Фацевич.

Як додали в МВС, під час наради також було наголошено на необхідності дотримання виконання закону про декомунізацію та недопущення використання забороненої символіки.