Телемарафони, фільми та спецпроєкти: що і де дивитися у День пам’яті та примирення

8 травня, в День пам’яті та примирення, в національному теле- та радіоефірі транслюватимуться спеціальні проєкти на тему Другої світової війни.

Про це повідомляють організатори подій.

Міжнародний телемарафон "Мир і Війна" (10.00-21.30) організували Український ПЕН та Національний університет "Києво-Могилянська Академія" до 75-річчя завершення Другої світової війни в Європі. Учасники телемарафону: Ярослав Грицак, Рафал Внук, Емануеліс Зінгеріс, Олена Стяжкіна, Сергій Плохій, Леонід Фінберг, Йосиф Зісельс, Оля Гнатюк, Галина Акерман, Мирослав Маринович, Адам Міхнік, Мустафа Джемілєв, Карл Шльогель, Сергій Жадан, Тамара Горіха Зерня (Дуда), Ірина Цілик, Вікторія Амеліна, Сергій Лозниця, Марюс Івашкавічус, Ахтем Сеітаблаєв, Станіслав Асєєв, Андерс Фог Расмуссен, Дональд Туск, Курт Волкер, Петро Порошенко.

"Телемарафон відбудеться в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо та "5 канал". Українські та світові інтелектуали в прямому ефірі розмовлятимуть про сучасні погляди на Другу світову війну, демократію й тоталітаризм, пам'ять про війну та виклики для Європи сьогодні", - ідеться в повідомленні. Подія на Facebook.

Як повідомляється, ще один марафон - з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, - а також тематичні документальні та художні фільми 8-9 травня транслюватиме UA: Перший. Ведучі марафону - Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук. Зазначається, що впродовж дня до марафону долучатимуться відомі історики, громадські діячі та митці. О 12.00 - хвилиною мовчання вшанують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Марафон триватиме з 13.10 до 16.20 та з 18.20 до 19.20.

На цьому ж телеканалі 9 травня, о 10.00, ітиме програма "Розсекречена історія. Чому вибухнула Друга світова?". Ведучий Олександр Зінченко, UA: Суспільне мовлення.

Спецпроєкт телеканалу UA: КУЛЬТУРА до Дня пам'яті та примирення розпочнеться о 19.00. Як зазначається, у спецпроєкті ведучий Юрій Макаров разом із гостею студії - керівницею програм Центру досліджень визвольного руху Яриною Ясиневич поговорять про історичну пам'ять і виклики сучасності. Про дослідження медійного наративу про події Другої світової війни розповість директор Українського інституту Володимир Шейко. О 21.30 демонструватиметься документальний фільм виробництва UA: КУЛЬТУРА "Примирення з перемогою", UA: Суспільне мовлення.

А в ефірі UA: Радіо Культура до Дня пам'яті та примирення відбудеться прем'єра радіофільму про долі людей, які захищали Україну в боях Другої світової війни. Для проєкту використали унікальні архівні записи, а також реконструювали події. Авторка - Нелля Даниленко. Головні герої радіофільму - військовики, які захищали Україну під час Другої світової війни, а також боронять від російської агресії нині. Створити атмосферну аудіокартину вдалося завдяки записам із радійних фондів. Слухачі почують голос письменника Олеся Гончара, котрий був учасником німецько-радянської війни. Прозвучать записи, зроблені авторкою в Авдіївці Донецької області, - їхніми героями стали бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Радіофільм прозвучить о 9.00 та 21.00. UA: Суспільне мовлення.

У цей день відбудеться і спеціальна онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму на тему "Війна, яка триває: трагедія та уроки Другої Світової війни у новій реальності". Учасники заходу: Блаженніший Святослав - Глава Української Греко-Католицької Церкви; Вайра Віке-Фрейберга - шостий Президент Латвійської Республіки; Вітаутас Ландсбергіс - "батько" відновленої незалежності Литви, перший Голова незалежного сейму Литви; Ян Томбінський - польський і європейський дипломат, глава Представництва Європейського Союзу в Україні в 2012-16 роках; Арсеній Яценюк - Прем'єр-міністр України у 2014-16 роках. Модератор дискусії - Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році. Початок - о 15.00.

Трансляція форуму на ресурсах: YouTube Фонду "Відкрий Україну"; Facebook Арсенія Яценюка; Facebook КБФ; на сайті Фонду "Відкрий Україну"; на сайті КБФ.

Публічну онлайн-лекцію "Миті війни: історія Другої світової через фотосвідчення" до Дня пам'яті та примирення та 75-ї річниці завершення війни у Європі представить о 12.00 Український інститут національної пам’яті. Лекторка - Вікторія Яременко, кандидатка історичних наук, начальниця відділу аналізу тоталітарних режимів УІНП. Під час лекції учасники зможуть переглянути цікаві фотографії періоду Другої світової й дізнатися, які історії приховані за кожною з них.

Трансляція на сторінці Українського інституту національної пам'яті у мережі Facebook.