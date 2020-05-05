Нацрада просить мовників у День пам’яті та примирення внести зміни до програм

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадує мовникам, що 8 травня – День пам’яті та примирення, і просить внести зміни у свої програми.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«8 травня в Україні відповідно до Указу Президента України від 24.03.2015 № 169/2015 відзначається День пам’яті та примирення. Національна рада нагадує про необхідність внести відповідні зміни до програм теле- і радіопередач, які поширюватимуть телеканали і радіостанції цього дня», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цю пам’ятну дату започатковано з метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, для увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, а також утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства. Передачі саме такої тематики будуть доцільними для поширення 8 травня.

При плануванні програм і передач на 8 травня 2020 року Національна рада рекомендує керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затвердженими рішенням Національної ради від 23.07.2015 р. № 1146 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412).