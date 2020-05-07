В українських тюрмах зросла кількість випадків COVID-19

Серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби, засуджених та осіб, узятих під варту, станом на 7 травня виявлено 15 випадків COVID-19.

Про це ідеться на сторінці Департаменту з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.

В опублікованій інфографіці вказано, що станом на 7 травня 2020 року всього протестовано методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 385 осіб, із них COVID-19 виявлено у 15 осіб.

Як зазначається, серед виявлених 15 випадків: серед медичних працівників Центру охорони здоров’я ДКВС України – 1 особа, серед ув’язнених – 2 особи, серед персоналу ДКВС України - 11 осіб та 1 випадок серед засуджених.

Станом на 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок COVID-19, серед заражених - 933 дитини та 2660 медпрацівників. За останню добу зафіксовано 507 нових випадків, госпіталізовано 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків, 299 пацієнтів одужали. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2396 осіб, 340 людей померли.