МОЗ на тижні презентує концепцію служби протиепідемічного захисту

Міністерство охорони здоров'я планує цього тижня представити концепцію розбудови служби протиепідемічного захисту.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" сказав заступник міністра охорони здоров'я , головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"На цьому тижні, якщо все буде добре з епідситуацією, ми зробимо презентацію нашого бачення розбудови і відновлення служби протиепідемічного захисту нашої держави. Є декілька цікавих варіантів, але їх треба обговорити з міністром і Прем’єр-міністром", - сказав Ляшко.

Він розповів, що після запровадження посади головного санітарного лікаря було прийнято рішення уповноважити функціями держсанлікарів керівників лабораторних центрів МОЗ, які проводять дослідження на коронавірусну хворобу й епідеміологічні розслідування.

"Закон їм дозволяє в період епідемії ініціювати впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Тобто, вони звертаються до органів місцевого самоврядування, які повинні розглядати і впроваджувати певні обмеження, в тому числі і для господарської діяльності. Поки що ні інспекторських, ні дозвільних функцій на обласних санітарних лікарів не покладаються", - сказав Ляшко.

Водночас він зазначив, що найближчим часом будуть аносовані зміни в програмі медичних гарантій стосовно інфекційних відділень.

"Відновлення системи епідеміологічного захисту в країні – це також один із етапів підготовки до можливої другої хвилі коронавірусної хвороби... Протиепідемічна система має фінансуватись, в тому числі, і на готовність до реагування. Ми маємо свідомо витрачати немалі гроші на утримання мережі закладів на випадок епідемій, щоб бути готовими надавати допомогу хворим", - наголосив заступник міністра.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що в Україні планується створення санітарно-епідеміологічної служби європейського зразка, однак вона не буде центральним органом виконавчої влади.

Кабінет міністрів у березні 2017 року ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу, пояснивши таке рішення, зокрема, тим, що її функції вже виконують Міністерство охорони здоров'я, Державна служба з питань праці, Держпродспоживслужба.

У лютому 2020 року, після спалаху коронавірусу, уряд призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним державним санітарно-епідеміологічним лікарем.