Українських військових за стандартами НАТО тренують чотири іноземні місії

На території України для представників Збройних Сил України з метою адаптації до стандартів НАТО діє чотири тренувальні іноземні місії.

Про це сказав у інтерв’ю Defense Express Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський.

«В контексті адаптації ЗСУ до стандартів НАТО та розвитку взаємосумісності з підрозділами країн-членів Альянсу ми використовуємо цілий пакет інструментів. У частині, що стосується підготовки військ за стандартами НАТО можна виділити три основні напрямки: участь у багатонаціональних навчаннях, підготовка українських військових у рамках чотирьох іноземних тренувальних місій на території України, та участь у заходах в рамках Концепції оперативних можливостей програми «Партнерство заради миру», - сказав Сирський.

За його словами, наразі на території України діє чотири тренувальні іноземні місії: «Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна», Тренувальна місія ЗС Канади UNIFIER, Операція ЗС Великої Британії та Королівства Данії ORBITAL, тренувальна місія ЗС Литовської Республіки LMTG-U. Кожна з цих місій робить свій унікальний внесок у справу підготовки українського війська та обороноздатності нашої країни.

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І третім напрямком підготовки військ за стандартами НАТО є участь підрозділів та частин СВ ЗСУ у заходах в рамках Концепції оперативних можливостей програми НАТО «Партнерство заради миру». Ця ініціатива більш детально відображає військову складову програми «Партнерство заради миру» та має на меті допомогти країнам-партнерам у підготовці своїх сил та засобів до участі у майбутніх операціях з подолання кризових ситуацій під проводом НАТО.

Підготовка і подальша оцінка підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, задекларованих у Базі даних Спільного фонду оперативних сил та можливостей Концепції оперативних можливостей є невід’ємною частиною впровадження стандартів НАТО в українському війську.

Фото: Командування Сухопутних військ ЗС України