В Україні цьогоріч планують провести два багатонаціональні військові навчання

Цього року на території України планується провести багатонаціональні навчання «Репід Трайдент — 2020» і «Південь — 2020».

Про це сказав в інтерв’ю Defense Express командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський.

«В питанні розвитку взаємосумісності з підрозділами країн-членів Альянсу ми планували у 2020 році провести два багатонаціональні навчання на території України («Репід Трайдент — 2020», «Південь — 2020») та взяти участь у двох багатонаціональних навчаннях за кордоном ("Комбайнд Резолв — 14", "Світла лавина — 2020"), однак ситуація з поширенням у світі коронавірусної хвороби Covid-19, на жаль, змушує нас нас постійно вносити корективи в графік проведення цих навчань», - сказав він.

Читайте також: Президент підписав закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну

Сирський зауважив, що, за планами, українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ «Репід Трайдент — 2020» буде проведено з 10 по 26 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Цього року залучатимуться військовослужбовці та підрозділи із 15 країн-членів та партнерів НАТО. Особовий склад окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ оперативного командування «Південь» в повному складі буде основною навчальною аудиторією.

Під час навчання також заплановано розгортання віддалених компонентів, для позначення яких використовуватиметься система імітаційного моделювання бойових дій «JCATS».

Крім того, планується провести тактичне українсько-молдовське навчання «Південь — 2020», до якого залучатиметься особовий склад окремої мотопіхотної бригади у складі 1 БТГр та штабу бригади. За планом воно має тривати до 25 діб, орієнтовно з 12 серпня по 05 вересня на базі Міжвидового центру підготовки підрозділів в Миколаївській області, розповів командувач Сухопутних військ.

"За межами України ми, вже традиційно, візьмемо учать у багатонаціональному навчанні «Комбайнд Резолв — 14», яке має пройти з 1 по 28 вересня ц.р.. Захід відбуватиметься у Об’єднаному багатонаціональному центрі підготовки сухопутних військ збройних сил США в Європі, м. Хохенфельс, у Німеччині. Участь візьме посилена механізована рота від окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід»", - сказав Сирський.

За його словами, планується також взяти участь і в багатонаціональному командно-штабному навчанні із залученням військ «Світла лавина — 2020», що має пройти в Угорщині восени протягом 15 діб. Україну представлятиме підрозділ з озброєнням та військовою технікою зі складу окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід».

«Тож планів на цей рік багато, і ми як військові готові реагувати на будь-які ввідні, що підкидуватиме нам обстановка», - додав Сирський.