Бабіков запевняє, що не може давати вказівки слідчим ДБР

Перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков запевняє, що він не може давати будь-які вказівки слідчим ДБР щодо досудового розслідування, проведення чи непроведення тих чи інших слідчих дій і прийняття процесуальних рішень.

Про це він повідомив у інтерв'ю Resonance.ua.

«Акцентую, перший заступник директора Бюро не є керівником органу досудового розслідування. Тобто, він позбавлений процесуальних прав впливати на слідство. Займаючи цю посаду, я не можу давати будь-які вказівки слідчим щодо досудового розслідування, проведення чи непроведення тих чи інших слідчих дій та прийняття процесуальних рішень», - сказав Бабіков.

Він уточнив, що у ДБР ці повноваження мають виключно начальники слідчих відділів, керівники управлінь та керівник Головного слідчого управління.

За його словами, функціонал першого заступника Держбюро розслідувань полягає у тому, щоб сприяти діяльності структурних підрозділів, взаємодії між структурними підрозділами, зокрема й оперативними та територіальними управліннями.

Він наголосив, що усі запити, клопотання, скарги, направлені адвокатами АО «AVER LEX» до ДБР, передаються безпосередньо виконавцям. «Робота слідчих у справах, де захист представляють мої колишні колеги, організована у такий спосіб, що це перебуває поза моїми повноваженням. І я не втручаюся у ту роботу», - уточнив Бабіков.

Чиновник зазначив, що з метою запобігання всіляким спекуляціям, подав до НАЗК повідомлення про гіпотетичний конфлікт інтересів. І Антикорупційна агенція встановила його відсутність.

«... НАЗК вважає, що потенційний конфлікт інтересів може виникнути у тому випадку, коли на мене буде покладено виконання обов’язків директора Державного бюро розслідування, і я буду розглядати заяви адвокатів – моїх колишніх колег. Тобто, навіть у разі призначення, конфлікт інтересів не настає автоматично. Для виконання обов’язків директора ДБР єдиний захід, який я маю вжити – повідомити про це НАЗК. І все! Але навіть тоді безпосередній відомчий контроль за справами, які перебувають у слідчих підрозділу у "справах Майдану", буде виключною прерогативою заступника», - зазначив Бабіков.

Як повідомлялося, 20 січня тодішня т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова заявила, що за результатами конкурсу підписала накази про призначення заступників директора Бюро. Одним із них став Олександр Бабіков, який працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, що захищало експрезидента Віктора Януковича.

Раніше в організації "Родини Героїв Небесної сотні" заявили, що призначення Бабікова, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у "справах Майдану".

Сам Бабіков стверджує, що не представляв інтереси колишнього президента Віктора Януковича у судах як адвокат, і на посаді першого заступника директора ДБР не має конфлікту інтересів, пов’язаного з розслідуванням "справ Майдану" слідчими Бюро. За словами Бабікова, для уникнення конфлікту інтересів він подав в.о. директору ДБР Ірині Венедіктовій рапорт, у якому вказав номери кримінальних проваджень, до яких раніше був залучений як адвокат.