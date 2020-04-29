У лікарнях, які уклали договір з НСЗУ, пацієнтів годуватимуть безоплатно

У лікарнях, які уклали договір з НСЗУ і надають медичні послуги в рамках Програми медичних гарантій, має бути безоплатне для пацієнта харчування.

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я, який є в розпорядженні Укрінформу

"При наданні медичної допомоги за програмою медичних гарантій у стаціонарних умовах пацієнт забезпечується харчуванням та перебуванням у лікарні безоплатно. Заклади не мають права встановлювати плату за те, що гарантує програма медичних гарантій у рамках кожного з пакетів", - йдеться в повідомленні.

Крім забезпечення харчуванням усіх госпіталізованих пацієнтів, у межах пріоритетної послуги медичної допомоги у складних неонатальних випадках пацієнта безоплатно забезпечують цілодобовим повним або частковим парентеральним харчуванням. Це дороговартісне харчування, за яке відтепер не потрібно платити батькам.

У пакет стаціонарної та мобільної паліативної допомоги входить оцінка нутритивного стану та надання нутритивної підтримки, яка включає ентеральне харчування через зонд, або часткове чи повне парентеральне харчування.

НСЗУ також платитиме медзакладам за лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією за трьома новими пакетами медичних послуг.

Для пацієнтів з COVID-19 у критичному стані також передбачено безоплатне парентеральне харчування - внутрішньовенне введення поживних речовин.

Разом з тим у НСЗУ зазначили, що медзаклади мають право встановлювати плату за покращене харчування як додаткову медичну послугу, яка надається виключно за бажанням пацієнта.

У такому випадку у лікарні повинно бути як мінімум 2 види харчування - базове безоплатне і покращене платне.

Для того, аби брати плату з пацієнтів за додаткові послуги, власник і керівник медзакладу мають затвердити їх перелік та вартість. Оплачуються послуги пацієнтом офіційно через касу медичного закладу.

У НСЗУ нагадали, що в межах госпіталізації заклад має забезпечити медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів. Ліки, які заклад отримує через централізовані закупівлі, не включені до тарифу. У 2020 році такі ліки будуть постачатися в заклади так само, які у 2019 році.