Нацслужба здоров'я роз’яснила, як працюватиме "медична допомога при пологах"

В Україні в межах реформи вторинної ланки надання медичної допомоги 393 лікарні будуть надавати послугу "Медична допомога при пологах" у межах Програми медичних гарантій.

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я, який є в розпоряджені Укрінформу.

"393 лікарні та пологових будинки уклали договір з Національною службою здоров’я на надання послуги "Медична допомога при пологах" та вже отримали аванс від НСЗУ. Медична допомога при пологах - пріоритетна послуга, яка входить в програму медгарантій. Заклади охорони здоров’я отримуватимуть від НСЗУ оплату за кожні пологи у розмірі 8 136 грн. Загальний бюджет програми медичних гарантій на допомогу при пологах - понад 1,6 млрд грн. Для пацієнтки це означатиме вільний вибір пологового будинку, незалежно від місця реєстрації та фактичного проживання. А також - жодних благодійних внесків та пакетів з медикаментами. Породіллі на пологи потрібно брати лише речі індивідуального користування для себе та малюка на час перебування у лікарні", - повідомили в НСЗУ.

У межах програми медичних гарантій безоплатними є:

медична допомогу при пологах з черговою акушерською бригадою (ведення неускладнених фізіологічних пологів, ведення ускладнених пологів, ургентний або плановий кесарський розтин);

перебування в стандартній палаті;

анестезія оперативних втручань за призначенням;

моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);

інтенсивна терапія породіллі;

стабілізація стану новонародженого після пологів та проведення серцево-легеневої реанімації (за потреби);

метаболічний скринінг у новонароджених;

вакцинація новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень.

У НСЗУ наголосили, що відповідно до договору із закладом, Нацслужба сплатить за кожні пологи, тому породілля має право отримати повний обсяг послуги.

"Але покращений сервіс, такий як палата підвищеного комфорту, покращене харчування, додаткові послуги за бажанням тощо, відноситься до категорії платних послуг. Послуги покращеного сервісу потрібно сплатити офіційно через касу медичного закладу. Також особисті домовленості пацієнтки з певним лікарем про роди знаходяться поза межами програми медичних гарантій і не передбачені в пакеті "Медична допомога при пологах». Це - особисте рішення пацієнтки", - наголосили в НСЗУ.

Отримати медичну послугу безоплатно можна за самозверненням, за доставленням бригадою екстреної медичної допомоги, за направленням лікуючого лікаря або за направленням з іншого клінічного підрозділу лікарні чи навіть іншого закладу охорони здоров’я.

Щоб знайти пологовий будинок, у якому надаються послуги за договором з НСЗУ, потрібно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77 або скористатись відкритою інформацією на дешборді НСЗУ. Незабаром заклади, що мають договір з НСЗУ, також отримають спеціальні наліпки та інформаційні постери.