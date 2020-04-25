Степанов запевняє, що механізм 300% зарплати медикам днями запрацює “на повну”

Найближчими днями в Україні запрацює в повному обсязі механізм щодо підвищення до 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо працюють із хворими на COVID-19.

Про це поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поки ми завершуємо та аналізуємо аудит другого етапу реформи, то зробити всі перші кроки для підвищення заробітної плати (медичним працівникам – ред.). Це була пропозиція Президента щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо займаються боротьбою з коронавірусною хворобою. Учора прийняті всі документи, остаточні вже, на Кабінет міністрів щодо підвищення їм заробітної плати до 300%, і найближчими днями цей механізм запрацює вже в повному обсязі», – зазначив міністр.

Водночас, відповідаючи на запитання як МОЗ планує допомогти підвищення виплат усім медичним працівникам, які скаржаться, що після старту другого етапу медреформи почали отримувати менше, Степанов відповів: «Дійсно після 1 квітня, після старту другого етапу реформи, під час аудиту ми отримуємо дуже тривожні сигнали щодо того, яким чином вона вплине саме на цих людей. У нас це викликає велике занепокоєння, і найближчим часом, я впевнений, ми знайдемо відповідне рішення, як цього не допустити».

За даними профільного міністерства, на сьогодні в України 156 тисяч лікарів і 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня в Україні стартувала у повному обсязі Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Практично всі спеціалізовані медичні заклади комунальної власності підписали договір з НСЗУ.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 квітня зареєстрували 8125 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. За минулу добу кількість інфікованих зросла на 478 осіб. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 782 пацієнти одужали.

При цьому в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1574 медичні працівники.