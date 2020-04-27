Кабмін ініціює амністію для 2-3 тисяч засуджених

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Відповідний законопроєкт №3397 зареєстрований 27 квітня, але текст поки що відсутній.

Як повідомлялося, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Мін’юст напрацював законопроєкт про амністію.

За його словами, амністію пропонується не робити надто радикальною і звільняти лише тих, хто на свободі не погіршить криміногенну ситуацію. Йдеться про дві-три тисячі людей.

"У порівнянні з тими, хто залишиться (а це ще близько 50 тисяч), це не надто багато", - зазначав міністр.

Станом на 27 квітня серед працівників Державної кримінальної служби України та осіб, узятих під варту, виявлено 5 випадків COVID-19.

Загалом в Україні станом на ранок 27 квітня підтверджено 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.